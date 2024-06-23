الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1975 عسكريا وتدمير موقع لتدريب الطيارين والطواقم الجوية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1975 عسكريا وتدمير موقع لتدريب الطيارين والطواقم الجوية الأوكرانية وإسقاط عشرات المسيّرات أطلقتها قوات كييف خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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وجهت قواتنا صباح اليوم ضربة صاروخية بحرية وجوية بعيدة المدى لموقع لتدريب الطيارين وتأهيل الطواقم الجوية الأوكرانية.

عززت قوات "الشمال" مواقعها وبلغت خسائر العدو 210 عسكريين وتم تدمير مدافع غربية وآليات له، ومحطة رادار AN/TPQ-50 ومحطة "بلاستون" للحرب الإلكترونية.

عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وكبدت العدو 500 قتيل ودمرت مدافع غربية وأسلحة له ومستودع ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية.

حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وبلغت خسائر العدو 570 عسكريا ودبابة ومدافع غربية وآليات و4 مستودعات للذخيرة.

حسنت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت 6 هجمات وكبدت العدو 430 قتيلا ودبابة ومدرعة "برادلي" أمريكية ومدافع وأسلحة غربية.

عززت قوات "الشرق" مواقعها وكبدت العدو 135 عسكريا ومنصة "ستريلا-10" للدفاع الجوي ذاتية الحركة، ومدافع غربية ومحطة للحرب الإلكترونية.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر مادية كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 130 عسكريا ودمرت له آليات ومدافع غربية ومحطة حرب إلكترونية.

تدمير 3 محطات حرب إلكترونية "إنكلاف" و"بوكوفل-أد".

تدمير منصة صواريخ "آيريس- تي" ألمانية ومحطتي رادار "P-18".

إسقاط 33 صاروخ "هيمارس" أمريكية و"فامبير" تشيكية و"أولخا" أوكرانية.

إسقاط 75 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية