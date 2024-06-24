رئيس وكالة الأنباء الوطنية الماليزي: بلادنا على الطريق الصحيح بسعيها نحو "بريكس"

قال رئيس وكالة Bernama الماليزية وونغ تشون واي إن سعي ماليزيا للانضمام إلى "بريكس" هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله في ظل المشهد العالمي المتغير ورئاسة ماليزيا لـ"آسيان".

إقرأ المزيد

جاء ذلك ضمن تصريحات لتشون واي المنشورة على موقع وكالة الأنباء الوطنية الماليزية Benama، حيث تابع: "إن السعي للحصول على العضوية الرسمية في (بريكس)، أكبر وأقوى تجمع جيوسياسي، هو بالتأكيد الشيء الصحيح بالنسبة لماليزيا مع تغير المشهد العالمي. لكن دخول ماليزيا إلى (بريكس) سيكون أكثر أهمية مع توليها رئاسية (آسيان) العام المقبل. وبالنظر إلى مكانة ونفوذ رئيس الوزراء أنور إبراهيم، فمن المؤكد أن ذلك سيكون مهما للغاية".

وأضاف وونغ تشون واي أن ماليزيا تتذكر أن الصين كانت أكبر شريك تجاري لها على مدار الأربعين عاما الماضية، إضافة إلى أن كوالالمبور قد ذكرت مرارا وتكرارا أنها "لن تنحاز إلى أي طرف في المنافسة بين الولايات المتحدة والصين".

كذلك تابع رئيس Bernama: "في الوقت نفسه، فإن الانضمام إلى (بريكس) سيؤدي بلا شك إلى توسيع الأسواق، وربما يساعد في تقليل الاعتماد المفرط على الدولار الأمريكي في التسويات التجارية لصالح التعامل بالعملات المحلية".

ووفقا له، يجب أن تظل ماليزيا على قائمة الانتظار للانضمام إلى "بريكس"، واختتم حديثه بالقول: "ومع ذلك، ونظرا لصلاحيات ماليزيا ورئيس الوزراء أنور إبراهيم، فمن المؤكد أنه سيتم التعامل معنا باهتمام كبير".

المصدر: Bernama