البنتاغون بشأن هجوم سيفاستوبول: لا نريد سقوط قتلى بين المدنيين وسنناقش هذا الأمر مع كييف

صرح المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر تعليقا على التصريحات الروسية بشأن الهجوم الإرهابي في سيفاستوبول، بأن السلطات الأمريكية لا تريد مقتل مدنيين وستناقش هذه القضية مع كييف.

وقال ردا على سؤال أحد الصحافيين حول الهجوم الإرهابي في سيفاستوبول: "سأحيلك في النهاية إلى الجانب الأوكراني للحديث عن عملياتهم. وكما تعلمون، فإنهم يتخذون قراراتهم بأنفسهم في ما يتعلق بالعمليات واختيار الأهداف. ليس لدينا أي معلومات تشير إلى ما إذا كان مدنيون قد قتلوا أم لا".

وأضاف رايدر: "بالطبع، كما أفهم، هذا أمر سنتحدث عنه مع الأوكرانيين. لقد أوضحنا تماما أننا لا نريد سقوط قتلى بين المدنيين".

وتابع المتحدث باسم البنتاغون: "إذا كانوا (الروس) قلقين بشأن خسائر قواتهم، فيجب عليهم وقف هذه الحرب على الفور وإعادة الأراضي ذات السيادة لأوكرانيا، وعدم إلقاء قواتهم هناك دون داع".

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة زودت الجيش الأوكراني بمعلومات استخباراتية لاختيار أهداف قبل الهجوم، أجاب رايدر: "سأحيلك إليهم للحديث عن عملياتهم".

وقد أسفر الهجوم الذي نفذته قوات كييف يوم الأحد، على مدينة سيفاستوبول، باستخدام صواريخ "ATACMS" أمريكية مزودة بذخيرة عنقودية عن قتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال وأصابة أكثر من 120 آخرين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأحد مسؤولية واشنطن وكييف عن الضربة الصاروخية التي استهدفت سيفاستوبول.

واستدعت الخارجية الروسية اليوم الاثنين السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات كييف على السكان المدنيين في سيفاستوبول وسقوط ضحايا بينهم أطفال.

كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تورط الولايات المتحدة إلى جانب أوكرانيا في الهجوم الإرهابي الذي نفذ على سيفاستوبول يوم أمس، أمر لا يقبل الشك.

المصدر: RT