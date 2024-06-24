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سيناتورة أمريكية: تخيّلوا قصف روسيا شاطئ فلوريدا بصواريخ عنقودية!

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سيناتورة أمريكية: تخيّلوا قصف روسيا شاطئ فلوريدا بصواريخ عنقودية!
AFP
عضوة الكونغرس الأمريكي مارجوري تيلور غرين
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ندّدت عضو الكونغرس الأمريكي مارجوري تيلور غرين بقصف قوات كييف مدينة سيفاستوبول في القرم بصواريخ "أتاكمس" الأمريكية وقالت: تخيّلوا قصف روسيا شاطئ فلوريدا بصواريخ عنقودية موجهة.

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وكتبت على منصة "إكس": "لا يجوز أن يحدث ذلك. تخيلوا أن روسيا تقصف شاطئ فلوريدا بصواريخ عنقودية موجهة عبر الأقمار الصناعية".

وشددت على أن الحدود الوحيدة التي يجب أن يحميها العسكريون الأمريكيون هي حدود الولايات المتحدة نفسها.

وأطلقت قوات كييف الليلة الماضية 5 صواريخ "أتاكمس" أمريكية برؤوس عنقودية على مدينة سيفاستوبول في القرم الروسية.

وتمكنت الدفاعات الروسية من إسقاط 4 منها، فيما أدت شظايا تدمير صاروخ فوق المدينة إلى مصرع 4 أشخاص بمن فيهم طفلان وإصابة 151 آخرين.

المصدر: نوفوستي

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