ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الأوكراني على سيفاستوبول إلى 144 شخصا

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رزفوجّاييف اليوم الأحد، ارتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المدينة إلى 144 شخصا.

وأشار رزفوجّاييف إلى أنه بحسب البيانات المحدثة، لقي أربعة أشخاص حتفهم نتيجة الهجوم، بينهم طفلان.

وكتب في قناته على "تلغرام": "تم تقديم المساعدة الطبية لـ 144 شخصا، وتم نقل 82 منهم إلى المستشفى (55 بالغا و27 طفلا)".

وأشار ميخائيل رزفوجّاييف، حاكم مدينة سيفاستوبول، إلى أن "نظام كييف الإجرامي شن هجوما بالصواريخ المحملة بالذخائر العنقودية على سيفاستوبول".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعرض مدينة سيفاستوبول لهجوم بصواريخ ATACMS أمريكية عنقودية.

وأضافت أن القوات الروسية أسقطت 4 صواريخ لكن واحدا منها انحرف عن مساره تحت تأثير الدفاعات الروسية وانفجر فوق المدينة وسقط حطامه عليها.

المصدر: RT