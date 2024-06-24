"ناشيونال إنترست": قنابل"فاب-3000" قصمت ظهر قوات كييف ودفاعاتها الجوية

أشارت مجلة "ناشيونال إنترست" إلى أن بدء روسيا استخدام قنابل "فاب-3000" يمثل عاملا إضافيا لحسم المواجهة العسكرية في أوكرانيا، لشدة هذه القنابل التدميرية وعجز الدفاع الجوي عن صدّها.

وكتبت المجلة: "يتم تصنيع هذه القنابل بكميات كبيرة في شرق روسيا كما ذكرت وسائل الإعلام الروسية، وضرب هذه القنابل العملاقة الأهداف الأوكرانية سيقصم ظهر الدفاعات الجوية الأوكرانية ويحطم استراتيجيتها لمواجهة الضربات الجوية".

إقرأ المزيد

ولفتت المجلة إلى أن الدفاعات الأوكرانية الغربية لا تستطيع صد الهجمات بقنابل بهذا الحجم.

وأشارت إلى أن استخدام "فاب-3000" سيكون أحد العوامل الحاسمة في إنهاء المواجهة لصالح روسيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في مارس الماضي بدء إنتاج قنابل الجوية شديدة الانفجار "فاب-3000" التي تزن ثلاثة أطنان.

"فاب-3000" مخصصة لتدمير التحصينات تحت الأرضية والجسور والمباني، وتتمتع بدقّة عالية ونسبة خطأ في الإصابة لا تزيد عن خمسة أمتار، فيما تصل شظاياها إلى نطاق ألف متر، وتحدث حفرة عمقها ثلاثون مترا وقطرها مئتا متر.

وتمحل أجنحة تساعدها على الانزلاق من القاذفات والتحليق 70 كم إلى هدفها، فيما لا توجد مضادات جوية قادرة على تدميرها نظرا لطبيعة انقضاضها والسرعة الابتدائة المنطلقة بها، كما يتم توجيهها عبر منظومة "غلوناس" الروسية لتحديد المواقع، ما يجعل كشف وجهتها مستحيلا.

المصدر: نوفوستي