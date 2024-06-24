ماكرون: الجيش الفرنسي لن يقاتل في أوكرانيا في المستقبل القريب

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده لا تعتزم إرسال قواتها للمشاركة في الأعمال القتالية على الأراضي الأوكرانية في المستقبل القريب.

وقال ماكرون الذي حل ضيفا على بودكاست "Generation Do it Youtself" مع الإعلامي ماثيو ستيفاني: " أريد أن أطمئنكم، لا أعتقد أن الحرب ستأتي إلى أراضينا، كما أننا لن نشارك غدا في الأعمال القتالية على الأراضي الأوكرانية.. أريد أن أؤكد لكم ذلك".

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وأشار إلى أنه يتفهم خوف الذين "يخشون أن يمتد الصراع إلى فرنسا".

وفي مقابلة مع مجلة "The Economist" البريطانية سُئل ماكرون عما إذا كان لا يزال ملتزما بفكرة إرسال قوات إلى أوكرانيا، ليجيب: "بالتأكيد"، مشيرا إلى أنه سيتعين على باريس إثارة وطرح هذا الموضوع إذا اخترقت روسيا خط المواجهة، وإذا وصل طلب بذلك من أوكرانيا.

وفي فبراير كان ماكرون قد صرح بأن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الانتصار في هذا الصراع"، وفي مؤتمر حول مساعدة نظام كييف، طرح مسألة إرسال قوات إلى منطقة القتال، لكن لم يؤيده أي من الزعماء الأوروبيين أو المعارضة في بلاده، وفي بداية شهر مارس، أكد ماكرون أيضا أن فرنسا ليس لديها حدود أو خطوط حمراء في مسائل دعم أوكرانيا.

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و ذكرت صحيفة "لوموند" أن ماكرون يريد إنشاء تحالف في الاتحاد الأوروبي لإرسال مدربين بشكل مشترك إلى أوكرانيا.

من جانبه، أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن ماكرون كان واضحا في تصريحاته المستمرة طيلة أسابيع حول إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولا يمكن تأويلها بخطأ في الترجمة.

وشددت الخارجية الروسية على أن محاولات باريس لخلق نوع من "عدم اليقين الاستراتيجي لدى روسيا" بتصريحاتها حول احتمال إرسال وحدات إلى أوكرانيا محكوم عليها بالفشل، مؤكدة أن أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة سيتم تحقيقها.

المصدر: تاس+RT