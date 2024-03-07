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"كل شيء مباح".. مدفيديف يعلن أن روسيا لم يعد لديها "خطوط حمراء" تجاه فرنسا

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Sputnik
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن روسيا لم يعد لديها "خطوط حمراء" تجاه فرنسا بعد تصريحات رئيسها إيمانويل ماكرون بأن باريس لم يعد لديها خطوط حمراء في مسألة دعم كييف.

وكتب مدفيديف على منصة "إكس": "قال ماكرون إنه "لم تعد هناك خطوط حمراء، ولم تعد هناك حدود" في مسألة دعم أوكرانيا. فهذا يعني أنه لم يعد لدى روسيا أي خطوط حمراء فيما يتعلق بفرنسا".

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وأرفق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي المنشور بالعبارة اللاتينية In hostem omina licita، والتي تعني "كل شيء مباح فيما يتعلق بالعدو".

وقال ماكرون خلال اجتماع مع زعماء المعارضة في وقت سابق إنه "لا توجد حدود" و"لا خطوط حمراء" في دعم فرنسا لأوكرانيا.

وفشل زعماء المعارضة والرئيس الفرنسي في الاتفاق على إجراءات لدعم كييف خلال اجتماع يوم الخميس، وحذر الزعماء ماكرون من جر باريس إلى النزاع في أوكرانيا.

المصدر: RT

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