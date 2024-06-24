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زيلينسكي يعفي قائدا عسكريا رفيعا عن مهامه

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زيلينسكي يعفي قائدا عسكريا رفيعا عن مهامه
Globallookpress Handout/Ukrainian Presidential Office
فلايمير زيلينسكي مع الجنرال يوري سودول (صورة من الأرشيف)
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أعلن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي عن قراره إعفاء قائد القوات المشتركة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية الفريق يوري سودول من مهامه.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة له، نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، إن اللواء أندريه غناتوف سيحل محل سودول في منصبه.

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ولم يكشف زيلينسكي عن أسباب إعفاء سودول من مهامه.

وكان يوري سودول قد تعرض لانتقادات من قبل العسكريين الأوكرانيين في الفترة الأخيرة، حيث اتهمه البعض في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الإخفاقات في الجبهة.

المصدر: وكالات

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