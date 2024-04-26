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زيلينسكي يقيل قائد قوات الدعم الأوكرانية

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زيلينسكي يقيل قائد قوات الدعم الأوكرانية
AFP
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قائد قوات الدعم في القوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر ياكوفيتس بعد أقل من شهرين مضيا على تعيينه في هذا المنصب.

ونشر مرسوم إقالة ياكوفيتس اليوم الجمعة على الموقع الإلكتروني لمكتب الرئاسة الأوكرانية.

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وبموجب مرسوم آخر تم تعيين ياكوفيتس رئيسا لإدارة خدمة النقل الخاصة الحكومية.

وكان ألكسندر ياكوفيتس يرأس سابقا قوات الهندسة في قيادة قوات الدعم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي سلسلة التخبط قام زيلينسكي قبل ذلك بإقالة القائد السابق لقوات دعم القوات المسلحة الأوكرانية دميتري غيريغا، وفي 8 فبراير الماضي أقال فاليري زالوجني من قيادة القوات المسلحة الأوكرانية.

كما قام بطرد عدد من المستشارين والمساعدين من بينهم المستشارة "مفوضة الرئيس الأوكراني لضمان حقوق المدافعين عن أوكرانيا" ألينا فيربيتسكايا، و"مفوضة الرئيس الأوكراني للأنشطة التطوعية" ناتاليا بوشكاريوفا.

المصدر: نوفوستي+RT

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