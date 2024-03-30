تخبط وإقالات.. زيلينسكي يتخلص من يده اليمنى وعدد من مستشاريه

أقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم السبت عددا من مستشاريه ومساعديه، بينهم سيرغي شيفير يده اليمنى منذ عام 2019.

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ووفق موقع الرئاسة الأوكرانية، أقال زيلينسكي المستشارين أوليغ أوستينكو، وسيرغي تروفيموف، وميخائيل رادوتسكي، ومفوضة الرئيس لحقوق المدافعين عن أوكرانيا ألينا فيربيتسكايا، ومفوضة الرئيس للأنشطة التطوعية ناتاليا بوشكاريوفا.

ويشغل شيفير منصب المساعد الأول لزيلينسكي منذ عام 2019.

وهو منتج مسلسلات تلفزيونية ومدير استوديو Kvartal-95 الكوميدي، الذي بفضله حصل زيلينسكي على تذكرة دخول السياسة.

المصدر: نوفوستي