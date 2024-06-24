الدفاعات الجوية الروسية تحبط هجوما بطائرات مسيرة في مقاطعة روستوف

تصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية لهجوم بطائرات مسيرة أطلقتها قوات كييف في مقاطعة روستوف.

وقال حاكم المقاطعة فاسيلي غولوبيف في بيان على "تيليغرام"، إن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجوما بثلاث طائرات مسيرة في مقاطعة روستورف.

ووفقا له، سقط حطام إحدى الطائرات المسيرة على أراضي منشأة صناعية، دون أن يتسبب في وقوع أضرار.

وفي وقت سابق، أصيب 3 مدنيين نتيجة سقوط طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية وانفجارها لاحقا بالقرب من قرية في مقاطعة بيلغورود.

وتحاول قوات كييف باستمرار استهداف المنشآت والمرافق المدنية الروسية القريبة من الحدود، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

المصدر: RT