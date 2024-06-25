وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا رد فعل الأمانة العامة للمنظمة على الهجوم الأوكراني على مدينة سيفاستوبول بصواريخ ATACMS بأنه مثال على المعايير المزدوجة.

وقال نيبينزيا في تصريح صحفي يوم الاثنين: "نحن لا نستغرب صمت وسائل الإعلام الغربية عن هذه المأساة، فهي غير مهتمة بحياة المدنيين الروس. والأمر الأكثر أسفا هو عدم وجود أي رد فعل ملموس من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة، التي ينبغي أن تواجه مثل هذه الجرائم الواضحة".

وأكد في تصريحه أن هذا مثال واضح على المعايير المزدوجة للأمانة العامة للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن رد فعل الأمانة العامة للأمم المتحدة على الهجوم الإرهابي الذي نفذه نظام كييف ضد المدنيين في سيفاستوبول باستخدام الأسلحة الأمريكية يشبه "الاعتراف بعدم جدواها (الأمانة العامة)".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه بدلا من أداء وظائفها الفنية، انخرطت أمانة الأمم المتحدة لسنوات عديدة في "التسييس الكامل لجميع التصريحات والإجراءات في الاتجاه الأوكراني لإرضاء الغرب وبشكل حصري في سياق مناهض لروسيا".

المصدر: تاس