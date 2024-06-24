الكرملين يحذر الولايات المتحدة من عواقب الهجوم الصاروخي على سيفاستوبول

قال المتحدث بإسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن تورط الولايات المتحدة في الهجوم الصاروخي على مدينة سيفاستوبول، والذي أسفر عن مقتل مدنيين، سيكون له عواقب.

وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي عما إذا كانت موسكو تخطط لإجراءات جوابية ضد واشنطن، نظرا لاستخدام الصواريخ الأمريكية في الهجوم في اليوم السابق: "إن تورط الولايات المتحدة الأمريكية في الأعمال القتالية، والتورط المباشر في الأعمال القتالية التي أدت إلى مقتل مدنيين روس، لا يمكن إلا أن يكون له عواقب".

وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة، إلى جانب السلطات الأوكرانية، مسؤولة عن الضربة الصاروخية المخطط لها والتي نفذتها قوات كييف على سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

وأكدت الوزارة على أن مثل هذه الأحداث لن تبقى دون رد.

وأسفر هجوم نفذته قوات كييف أمس الأحد، باستخدام صواريخ "ATACMS" الأمريكية والمزودة بذخيرة عنقودية، عن قتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال وأصيب أكثر من 120 آخرون.

المصدر: نوفوستي