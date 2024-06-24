حزب الوطنيين الفرنسي: "الناتو" يريد حربا شاملة

وصف فلوريان فيليبو زعيم حزب الوطنيين الفرنسي اعتداء قوات كييف على شاطئ مدينة سيفاستوبول الروسية واستهداف المدنيين بأنه تصعيد فظيع، وقال إن "الناتو" يريد حربا شاملة بهذا التأجيج.

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وكتب على موقع X: "الهجوم الأوكراني على المدنيين في سيفاستوبول يوم أمس وطال شاطئا مزدحما في شبه جزيرة القرم وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص بينهم طفلان، هو تصعيد فظيع!... صقور "الناتو" يريدون حربا شاملة، ولا أحد من الكتل البرلمانية الفرنسية الثلاث المرشحة للانتخابات يتحدث عن ذلك".

وأشار فيليبو إلى أن مثل هذه الضربة أصبحت ممكنة بسبب تزويد كييف بصواريخ ATACAMS الأمريكية المجهزة برؤوس حربية "مدمرة للغاية"، ودعا إلى وقف جميع الإمدادات إلى أوكرانيا وانسحاب فرنسا من "الناتو".

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد شنت، يوم أمس 23 يونيو في الساعة 12:15 بتوقيت موسكو، هجوما إرهابيا متعمدا على مدينة سيفاستوبول بخمسة صواريخ تكتيكية تشغيلية أمريكية من طراز ATACAMS مزودة برؤوس حربية عنقودية.

وأثناء صد الهجوم الصاروخي، اعترضت الدفاعات الجوية الروسية أربعة صواريخ وأدى انفجار الرأس الحربي لأحد الصواريخ في الجو إلى سقوط عدد من الضحايا بين المدنيين على شاطئ سيفاستوبول.

وحسب أحدث البيانات أصيب 151 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقل 82 منهم إلى المستشفى، بينهم 27 طفلا، فيما توفي أربعة أشخاص بينهم طفلان.

المصدر: RT