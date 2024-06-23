لحظة بلحظة.. تفاصيل وتداعيات هجوم قوات كييف على سيفاستوبول.. روسيا تؤكد تورط واشنطن وتتوعد بالرد
هاجمت القوات الأوكرانية اليوم الأحد مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية متسببة بمقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال وإصابة أكثر من 120 آخرين منهم 27 طفلا.
تفاصيل الهجوم
- قال الحاكم ميخائيل رازفوجّاييف بعد ظهر الأحد إن قوات الدفاع الجوي الروسية كانت تعمل في سيفاستوبول، وسقطت شظايا من الصواريخ التي تم إسقاطها على المنطقة الساحلية.
- وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا هاجمت البنية التحتية المدنية في سيفاستوبول بصواريخ ATACMS المجهزة برؤوس حربية عنقودية.
- وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي أربعة صواريخ ATACMS، بينما انحرف صاروخ آخر عن مساره وانفجر فوق المدينة.
- وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المسؤولية عن الهجوم على المدنيين في سيفاستوبول تقع في المقام الأول على عاتق واشنطن، حيث يقوم المتخصصون الأمريكيون بمهام إطلاق صواريخ ATACMS بناء على بيانات استطلاع الأقمار الصناعية الأمريكية.
- وقال مصدر في قوات الأمن إن الصواريخ أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة نيكولايف، ويجري العمل للقضاء على طاقم الإطلاق.
الضحايا والمصابون
- قالت وزارة الصحة الروسية إن 5 مدنيين بينهم 3 أطفال قتلوا بالهجوم وأصيب 124 شخصا بينهم 27 طفلا.
- قالت مفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا-بيلوفا، إن 5 من الأطفال المصابين في حال الخطر، والأطباء يكافحون من أجل إنقاذ حياتهم.
- من بين الضحايا ابنة نائب عمدة ماغادان أوليغ أفريانوف، التي كانت تقضي إجازة مع والديها.
- وبحسب رازفوجّايف، فإن الوضع صعب في منطقة أوشكويفكا التي كانت هي المنطقة المتضررة، وقد تم إرسال جميع فرق الطوارئ الطبية المتاحة إلى الموقع.
- وأوضح نائب الحاكم ألكسندر كولاغين أن الأشخاص الذين كانوا على الشاطئ والمناطق المحيطة أصيبوا خلال هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول.
- وقال مساعد وزير الصحة الروسي أليكسي كوزنيتسوف إن عملية إجلاء الضحايا مستمرة، ويعمل أكثر من 20 فريق إسعاف في الموقع، كما أرسلت طائرات الإسعاف الجوي من موسكو لنقل الأطفال إلى العناية المركزة.
واشتعلت النيران في منطقة الغابة على مساحة 150 مترا مربعا بالقرب من منتجع "لازور" نتيجة سقوط شظايا من الصواريخ التي أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية، ووصلت طواقم الإطفاء إلى مكان الحادث، واشتعلت النيران أيضا في مبنى سكني نتيجة سقوط شظايا الصواريخ.
ولأسباب تتعلق بالسلامة، توقفت حركة المرور في منطقة حديقة أوشكويفكا في سيفاستوبول، التي كانت في المنطقة المتضررة عندما تناثرت شظايا الصواريخ. كما تم تقييد الوصول إلى الحي السكني بأكمله على الجانب الشمالي من خليج سيفاستوبول من قرية المنتجع "لوبويموفكا"، وكذلك من محطة ميكينزيف غوري وخليج هولندا.
كما تم تعليق حركة المرور على جسر القرم، وتقف 592 سيارة في طوابير عند مداخل تامان وكيرتش.
ردود الفعل في روسيا
قالت وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة، إلى جانب السلطات الأوكرانية، مسؤولة عن الضربة الصاروخية على سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم. وأن ما حدث لن يبقى دون رد.
وقال السفير في وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، إن موسكو لن تترك قصف سيفاستوبول دون عقاب، وستكون هناك إجراءات انتقامية ذات طبيعة عسكرية وقانونية.
وتابع "الآن نحن نتحدث عن ضربة هائلة.. هذه طريقة لزرع نوع من الذعر.. هذه الأعمال لن تمر دون عقاب".
وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتصال دائم مع الحكومة والقيادات العسكرية في سيفاستوبول منذ الهجوم. وأعرب رئيس الدولة خلال محادثة هاتفية مع رزفجّاييف عن تعازيه في الهجوم.
- تمت تعبئة نظام الرعاية الصحية، والأطباء والطاقم الطبي يعملون. ويتم تزويد الضحايا بجميع الرعاية الطبية اللازمة.
- قالت وزارة الصحة الروسية إنه تم إرسال أطباء من مناطق أخرى في الاتحاد الروسي لمساعدة المصابين في القصف.
- توجه المحافظ إلى المستشفى لزيارة الضحايا. المدعي العام سيفاستوبول أندريه شيفتسوف موجود في مكان الحادث.
- وصفت مفوضة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، تاتيانا موسكالكوفا، الهجوم بأنه إرهابي وضد المدنيين.
- أعرب رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسينوف عن تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا، كما عرض المساعدة في وضع الضحايا في مستشفيات الجمهورية.
- وتعتقد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أوكرانيا اختارت عمدا يوم الثالوث الأقدس (عيد مسيحي) للهجوم. ووفقا لها، فإن موسكو ستطلب رد فعل من المجتمع الدولي على قصف سيفاستوبول من قبل نظام كييف.
- فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية بموجب المادة المتعلقة بالعمل الإرهابي (المادة 205 من القانون الجنائي الروسي).
- أعلنت سلطات سيفاستوبول يوم 24 يونيو يوم حداد. وفي شبه جزيرة القرم، تم إعلان يوم 24 يونيو أيضًا يوم حداد.
- يعتقد رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي ليونيد سلوتسكي، أن تقدم الجيش الروسي والالتزام الصارم بأهداف العملية العسكرية الخاصة يمكن أن يساهما في وقف هجمات النظام النازي الإرهابية في المناطق الجديدة.
أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، تعليقا على قصف قوات كييف لمدينة سيفاستوبول الروسية، أن سقوط ضحايا من المدنيين خلال العمليات القتالية أمر غير مقبول... يتبع