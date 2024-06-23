لحظة بلحظة.. تفاصيل وتداعيات هجوم قوات كييف على سيفاستوبول.. روسيا تؤكد تورط واشنطن وتتوعد بالرد

قالت وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة، إلى جانب السلطات الأوكرانية، مسؤولة عن الضربة الصاروخية على سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم. وأن ما حدث لن يبقى دون رد.

وقال السفير في وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، إن موسكو لن تترك قصف سيفاستوبول دون عقاب، وستكون هناك إجراءات انتقامية ذات طبيعة عسكرية وقانونية.

وتابع "الآن نحن نتحدث عن ضربة هائلة.. هذه طريقة لزرع نوع من الذعر.. هذه الأعمال لن تمر دون عقاب".