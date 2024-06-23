موقع Flightradar يرصد تحليق مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود تزامنا مع هجوم قوات كييف على سيفاستوبول

أظهر موقع Flightradar تحليق طائرة أمريكية مسيرة من طراز RQ-4B Global Hawk فوق البحر الأسود خلال الهجوم الذي شنته قوات كييف على سيفاستوبول اليوم الأحد.

ووفقا لبيانات الموقع فقد أوقفت المسيرة الأمريكية أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها لدى اقترابها من الساحل الروسي للبحر الأسود.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع في وقت سابق أن قوات كييف حاولت تنفيذ هجوم إرهابي صباح اليوم الأحد، لضرب سيفاستوبول باستخدام 5 صواريخ ATACMS الآتية من الولايات المتحدة والمزودة برؤوس حربية عنقودية، أسقط الجيش الروسي 4 منها، فيما سقط واحد منها بعد انفجاره فوق المدينة.

وأسفر الهجوم عن مقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، وأصيب 124 شخصا، من بينهم 27 قاصرا، بجروح متفاوتة الخطورة.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بالتورط في هذا الهجوم، وأكدت أن ما حدث لن يمر دون رد.

المصدر: نوفوستي