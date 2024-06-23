حاكم سيفاستوبول يكشف العدد الفعلي لضحايا هجوم قوات كييف على المدينة

قال حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوجّاييف اليوم الأحد إن 4 أشخاص بينهم طفلان قتلوا في هجوم قوات كييف على المدينة اليوم وليس 5 كما ورد سابقا.

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وكتب رازفوجّاييف عبر "تيليغرام": "بحسب المعلومات المحدثة، توفي أربعة أشخاص، بينهم طفلان".

وأعلن ارتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات الأوكرانية على المدينة إلى 144 شخصا، مضيفا:"تم تقديم المساعدة الطبية لـ 144 شخصا، وتم نقل 82 منهم إلى المستشفى (55 بالغا و27 طفلا)".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع في وقت سابق أن قوات كييف حاولت تنفيذ هجوم إرهابي صباح اليوم الأحد، لضرب سيفاستوبول باستخدام 5 صواريخ ATACMS الآتية من الولايات المتحدة والمزودة برؤوس حربية عنقودية، أسقط الجيش الروسي 4 منها، فيما سقط واحد منها بعد انفجاره فوق المدينة.

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واتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بالتورط في هذا الهجوم، وأكدت أن ما حدث لن يمر دون رد.

المصدر: نوفوستي