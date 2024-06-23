 
مباشر

حاكم سيفاستوبول يكشف العدد الفعلي لضحايا هجوم قوات كييف على المدينة

أخبار العالم

حاكم سيفاستوبول يكشف العدد الفعلي لضحايا هجوم قوات كييف على المدينة
Tass
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xsip

قال حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوجّاييف اليوم الأحد إن 4 أشخاص بينهم طفلان قتلوا في هجوم قوات كييف على المدينة اليوم وليس 5 كما ورد سابقا.

إقرأ المزيد
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الأوكراني على سيفاستوبول إلى 144 شخصا
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الأوكراني على سيفاستوبول إلى 144 شخصا

وكتب رازفوجّاييف عبر "تيليغرام": "بحسب المعلومات المحدثة، توفي أربعة أشخاص، بينهم طفلان".

وأعلن ارتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات الأوكرانية على المدينة إلى 144 شخصا، مضيفا:"تم تقديم المساعدة الطبية لـ 144 شخصا، وتم نقل 82 منهم إلى المستشفى (55 بالغا و27 طفلا)".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع في وقت سابق أن قوات كييف حاولت تنفيذ هجوم إرهابي صباح اليوم الأحد، لضرب سيفاستوبول باستخدام 5 صواريخ ATACMS الآتية من الولايات المتحدة والمزودة برؤوس حربية عنقودية، أسقط الجيش الروسي 4 منها، فيما سقط واحد منها بعد انفجاره فوق المدينة.

إقرأ المزيد
لحظة بلحظة.. تفاصيل وتداعيات هجوم قوات كييف على سيفاستوبول.. روسيا تؤكد تورط واشنطن وتتوعد بالرد
لحظة بلحظة.. تفاصيل وتداعيات هجوم قوات كييف على سيفاستوبول.. روسيا تؤكد تورط واشنطن وتتوعد بالرد

واتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بالتورط في هذا الهجوم، وأكدت أن ما حدث لن يمر دون رد.

المصدر: نوفوستي 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا