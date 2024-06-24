هولندا: الفوائد على الأصول الروسية المجمدة ستستخدم لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية

أعلنت القائمة بأعمال وزير الخارجية الهولندية هانكيه بروينس سلوت أن الفوائد على الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي ستستخدم لتعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا ومساعدات أخرى.

وكتبت بروينس سلوت في حسابها على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الاثنين: "إنها خطوة جيدة ومهمة، فقد اتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي على استخدام الفوائد على الأصول الروسية المجمدة لتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا عبر صندوق "السلام" الأوروبي".

وأشارت إلى أن المبلغ الأول الذي سيتم تحويله لأوكرانيا سيبلغ نحو 1.4 مليار يورو، مضيفة أن "هذا المبلغ سيستخدم لتمويل الوسائل العسكرية مثل الذخيرة وأنظمة المدفعية والدفاع الجوي لأوكرانيا".

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يذكر أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي قامت بتجميد الأصول الروسية بحجم نحو 300 مليار دولار على خلفية إطلاق روسيا لعمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022.

وقرر الاتحاد الأوروبي مصادرة الفوائد على الأصول المجمدة. وأعلن عن تحويل الدفعة الأولى منها لأوكرانيا الأسبوع المقبل.

وأعلنت روسيا أنها ستتخذ إجراءات ترد فيها على أي مساس بالأصول الروسية، واعتبرت مصادرة أصولها "سرقة".

المصدر: تاس