الخارجية الروسية: ستواصل موسكو وشركاؤها مكافحة الإرهاب الدولي

أكد سفير المهمات الخاصة بوزارة الخارجية الروسية غينادي أسكالدوفيتش في ضوء الهجوم الإرهابي الذي وقع في داغستان، أن موسكو بالتعاون مع شركائها، ستواصل مكافحة الإرهاب الدولي.

وقال أسكالدوفيتش: "سوف تواصل روسيا، بالتعاون مع شركائها الأجانب ذوي التفكير المماثل، مكافحة الإرهاب الدولي حتى القضاء عليه بالكامل".

وأضاف: "المهم ليس فقط تدمير الإرهابيين، بل أيضا القضاء على الإرهاب في مهده، والاستمرار في تنفيذ العمل الوقائي المناسب داخل وخارج البلاد وبالتنسيق مع الشركاء".

وشدد الدبلوماسي على أن الروس مستعدون لمقاومة محاولات "المتطرفين من كل المشارب" لكسر البلاد وتركيعها وإثارة الخوف فيها.

وأكد أن "ليس لدينا أدنى شك في أنه سيتم التعرف على جميع المتواطئين في هذا العمل الدموي وسيحاسبون أمام القانون.. لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر للإرهاب".

وذكرت لجنة مكافحة الإرهاب في روسيا أنه تم تنفيذ هجمات مسلحة مساء الأحد في ديربنت ومحج قلعة على كنيستين أرثوذكسيتين ومعبد يهودي ومركز لشرطة المرور. وفتحت لجنة التحقيق الروسية في داغستان دعاوى جنائية بموجب المادة "هجوم إرهابي".

وأعلنت وزارة الداخلية الداغستانية مقتل ستة من ضباط إنفاذ القانون وإصابة 12 أخرين نتيجة إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أفاد مفتي الجمهورية بارتفاع عدد القتلى نتيجة الهجمات الإرهابية في داغستان إلى 9 (7 منهم من قوات حفظ النظام)، وإصابة 25 شخصا (حسب آخر الأنباء وصل عدد القتلى من قوات الشرطة إلى 15)، بالإضافة إلى ذلك، قُتل كاهن في الكنيسة الأرثوذكسية، كما تم الإعلان عن وفاة رئيس قسم شرطة مرور داغستان.

وأفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنه تم تطبيق نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في جمهورية داغستان.

كما أعلنت قوات الأمن في جمهورية داغستان الروسية مساء يوم الأحد القضاء على 6 مسلحين على الأقل في الجمهورية، أربعة منهم في محج قلعة واثنان في ديربنت.

المصدر: RT