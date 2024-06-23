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مفتي داغستان يكشف أهداف منفذي هجومي محج قلعة وديربنت اليوم

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مفتي داغستان يكشف أهداف منفذي هجومي محج قلعة وديربنت اليوم
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مفتي داغستان أحمد عبد الله
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قال مفتي داغستان أحمد عبد الله الأحد إن حالة الطوارئ في محج قلعة وديربنت هي لدرء محاولة المتطرفين تحريض الداغستانيين بعضهم ضد بعض وحرق الجسور بين الأديان، لكنهم لن ينجحوا.

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 وكتب مفتي الجمهورية أحمد عبد الله على قناة "تيليغرام": "وقعت هذه الهجمات في أيام الخدمات الكنسية وقبل ذلك في كنائس أخرى في القوقاز، يريد الراديكاليون المتطرفون تحريضنا وتأليبنا بعضنا على بعض بكل الطرق الممكنة بهدف حرق الجسور بين الأديان، ونؤكد أنهم لن ينجحوا بذلك".

وأضاف أن داغستان حافظت بأمانة على تقاليد السلام منذ القدم حيث لم ولن يحدث أن يهاجم المسلمون ممثلي ومعتنقي الديانات الأخرى.

وتابع: "بلدنا الآن يعيش عملية عسكرية خاصة وأي محاولة من هذا القبيل هي من تعطش أعدائنا لإثارة الحرب باستخدام أي أساليب غير شريفة، ونحن المسلمين سنحافظ على السلام في روسيا والقوقاز بكل الطرق الممكنة".

كما دعا عبد الله إلى الحفاظ على الهدوء والدعاء من أجل القصاص العادل واستعادة العدالة.

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هذا وأعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا في وقت سابق اليوم الأحد مقتل كاهن من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وضباط شرطة في هجمات شنها مجهولون على دور عبادة ومركز شرطة المرور في داغستان.

وقال رئيس جمهورية داغستان سيرغي ميليكوف، إنه تم إنشاء مقر عمليات بعد حادث إطلاق النار في ديربنت ومحج قلعة، حيث أصيب ضباط الشرطة.

المصدر: نوفوستي 

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