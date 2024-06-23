مقتل شرطي بإطلاق نار في داغستان

أعلنت وزارة الداخلية في داغستان مقتل أحد عناصر الشرطة في تبادل إطلاق نار بالأسلحة الرشاشة مع مجهولين قرب معبد يهودي وكنيسة في مدينة ديربنت.

وقالت رئيسة الخدمة الصحفية بوزارة الداخلية في داغستان، غايانا غارييفا، أنه: "وفقا لمعلومات من إدارة الخدمة بوزارة الداخلية في داغستان، في حوالي الساعة 18:00 (بالتزامن بتوقيت موسكو) في ديربنت، أطلق مجهولون النار على كنيس وكنيسة من أسلحة أوتوماتيكية".

وبحسب المعلومات الأولية، قُتل شرطي وأصيب آخر في الهجوم. ولاذ المشتبه بهم بالفرار بسيارة من طراز "فولكس فاغن بولو" بيضاء اللون.

وتسبب الهجوم بإشتعال النيران في الكنيس اليهودي، وتعمل فرق الطوارئ في الميدان لإخماده.

وأكد لجنة التحقيق الروسية أن المحققين توجهوا إلى مكان الحادث في ديربنت للتعرف على كافة ملابسات الحادث.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في داغستان في قناتها على "تلغرام": "المحققون وعلماء الجريمة وقيادة لجنة التحقيق الروسية في جمهورية داغستان توجهوا إلى مكان الحادث في ديربنت لتحديد جميع ملابسات الحادث".

المصدر: RT