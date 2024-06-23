القضاء على إرهابيين اثنين في داغستان (فيديو)

أعلنت رئيسة الخدمة الصحفية بوزارة الداخلية في جمهورية داغستان الروسية غايانا غارييفا القضاء على مسلحين اثنين في محج قلعة، ولا يزال عمل قوات الأمن في المنطقة مستمرا.

وقالت غارييفا: "تم القضاء على مسلحين اثنين. ويستمر عمل قوات الأمن في تطويق المدينة من قبل ضباط إنفاذ القانون"، دون أن تحدد المدينة التي كانت تتحدث عنها على وجه التحديد.

وكانت قد أعلنت سابقا مقتل شرطي وإصابة ستة آخرين في إطلاق نار نفذه مجهولون على مركز شرطة المرور في محج قلعة، مشيرة إلى أنه "لم تقع إصابات أو وفيات بين السكان المدنيين".

وذكرت لجنة مكافحة الإرهاب في روسيا، أنه تم تنفيذ هجمات مسلحة مساء الأحد في ديربنت ومحج قلعة على كنيستين أرثوذكسيتين ومعبدا يهوديا ومركزا لشرطة المرور. وفتحت لجنة التحقيق الروسية في داغستان قضايا جنائية بموجب المادة "هجوم إرهابي".

وأعلنت وزارة الداخلية الداغستانية مقتل ستة من ضباط إنفاذ القانون وإصابة 12 أخرين نتيجة إطلاق النار. بالإضافة إلى ذلك، قُتل كاهن في الكنيسة الأرثوذكسية.

كما أفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنه تم إدخال نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في جمهورية داغستان.

المصدر: RT