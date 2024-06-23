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مقتل كاهن كنيسة أرثوذكسية وأفراد من الشرطة نتيجة لهجمات إرهابية في داغستان

أخبار روسيا

مقتل كاهن كنيسة أرثوذكسية وأفراد من الشرطة نتيجة لهجمات إرهابية في داغستان
من مكان الهجوم في ديربنت
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أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا عن مقتل كاهن من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وضباط شرطة في هجمات شنها مجهولون على دور عبادة ومركز شرطة المرور في داغستان.

وقالت اللجنة: "وقع كاهن من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وضباط شرطة ضحايا لهجوم شنه مهاجمون مجهولون على كنيستين أرثوذكسيتين، بالإضافة إلى كنيس يهودي ومركز شرطة المرور في مدينتي ديربنت ومحج قلعة في جمهورية داغستان".

كما أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب فرض حالة "مكافحة الإرهاب" في داغستان، ويجري اتخاذ الإجراءات للبحث عن مطلقي النار وتحييدهم في محج قلعة وديربنت.

وقال رئيس جمهورية داغستان سيرغي ميليكوف، إنه تم إنشاء مقر عمليات بعد حادث إطلاق النار في ديربنت ومجح قلعة، حيث أصيب ضباط الشرطة.

وكتب في قناته على "تلغرام": "جميع الخدمات تعمل وفقا للتعليمات. تم الإعلان عن خطة الطوارئ. ويتم الآن تحديد هويات المهاجمين. وسيتم اتخاذ جميع القرارات اللازمة على الفور لمصلحة سلامة سكان المنطقة في الجمهورية".

المصدر: RT

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