بالفيديو.. مجهولون يطلقون النار على عناصر الشرطة بجمهورية داغستان الروسية

أظهر مقطع فيديو اللحظات الأولى لإطلاق مجهولين النار على مركز شرطة المرور في محج قلعة بجمهورية داغستان الروسية، ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 6 آخرين.

وذكرت رئيسة الخدمة الصحفية بوزارة الداخلية في داغستان غايانا غارييفا: "في محج قلعة، قُتل موظف وأصيب ستة، ولم تقع إصابات أو وفيات بين السكان المدنيين".

وقال رئيس جمهورية داغستان سيرغي ميليكوف، إنه تم إنشاء مقر عمليات بعد حادث إطلاق النار في ديربنت ومجح قلعة، حيث أصيب ضباط الشرطة.

وكتب في قناته على "تلغرام": "جميع الخدمات تعمل وفقا للتعليمات. تم الإعلان عن خطة الطوارئ. ويتم الآن تحديد هويات المهاجمين. وسيتم اتخاذ جميع القرارات اللازمة على الفور لمصلحة سلامة سكان المنطقة الجمهورية".

المصدر: RT