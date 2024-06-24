الدفاع الروسية تعلن القضاء على 2005 عسكريين أوكرانيين وتدمير مركز لوجستي للصواريخ والذخائر الغربية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 2005 عسكريين أوكرانيين وتدمير مركز لوجستي لتخزين الصواريخ والذخائر الغربية، وإسقاط عشرات المسيرات والصواريخ أطلقتها قوات كييف خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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عززت قوات "الشمال" الروسية مواقعها وبلغت خسائر العدو 220 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية وآليات له وتم صد هجوم مضاد في مقاطعة خاركوف وتدمير محطتين للحرب الإلكترونية.

عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وكبدت العدو 480 قتيلا ودمرت مدافع غربية وأسلحة له ومستودع ذخيرة

حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وبلغت خسائر العدو 610 عسكريين ودمرت دبابة وناقلة جند مدرعة "أم 113" أمريكية ومدافع غربية و7 مستودعات للذخيرة و3 محطات حرب إلكترونية.

حسنت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وتم صد 5 هجمات وتكبيد العدو 430 قتيلا ومدرعتي "ماكس برو" أمريكية ومدافع وأسلحة غربية.

عززت قوات "الشرق" مواقعها وتم صد هجوم واحد وبلغت خسائر العدو 140 عسكريا ومدافع غربية.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعة خيرسون وكبدته 125 عسكريا ودمرت له دبابة وآليات ومدافع غربية.

تم تدمير مركز لوجستي كبير للقوات الأوكرانية لتجميع وتخزين الأسلحة، احتوى على صواريخ غربية تم تسليمها لنظام كييف مؤخرا.

إسقاط 6 صواريخ "أتاكمس" و4 "باتريوت" و10 "هيمارس" أمريكية، وعدد من صواريخ "فامبير" تشيكية.

إسقاط 176 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية