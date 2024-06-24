الولايات المتحدة تعتزم دعوة جورجيا لحضور قمة "الناتو"

صرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوراسية بأن واشنطن ستدعو جورجيا للمشاركة في فعاليات قمة "الناتو" المقبلة رغم شعورها بالقلق إزاء تصريحات قادة الحزب الحاكم في البلاد.

وقال المساعد جيمس أوبراين في مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول الموضوع: "نعم، ستتم دعوة جورجيا وجميع الشركاء للمشاركة في الفعاليات".

وفي خضم الجدل العام حول قانون العملاء الأجانب، قال أوبراين إن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء القرارات والخطابات الصادرة عن عدد صغير جدا من قادة حزب "الحلم الجورجي".

وأضاف: "من الواضح أن ما بين 80 إلى 85 بالمائة من الشعب الجورجي يريد مزيدا من الاندماج في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقبلة يومي 9 و11 يوليو القادم.

المصدر: RT