حول مفاضلة جورجيا بين القيم العائلية التقليدية وحقوق المثليين التي يروّج لها الغرب، كتبت أناستاسيا بيركوفا، في "أرغومينتي إي فاكتي":

جورجيا، التي كانت تخطط للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، غيّرت فجأةً من خطابها، وأعلنت وقوفها مع قيمها التقليدية. تخطط الدولة لحظر الدعاية العامة للمثليين. وبالنسبة للعمليات الجراحية أو الإجراءات الطبية لتغيير الجنس، يجري التحضير لفرض عقوبات تتراوح بين سنة إلى أربع سنوات في السجن. سيتم إجراء تعديلات على القانون الجنائي ودستور البلاد، بهذا الشأن.

وفي الصدد، قال مدير "وكالة الأوضاع السياسية والشركات غير القياسية"، مارات حميدولين، إن التغيير المفاجئ في الخطاب الجورجي قد يرجع إلى عاملين: الانتخابات البرلمانية المقبلة والخلافات حول السياسة الخارجية. وأضاف: "ستجرى الانتخابات البرلمانية في جورجيا، في أكتوبر القادم. وبالنظر إلى عقلية الجورجيين وموقفهم تجاه المثليين، فإن مبادرة حزب الحلم الجورجي الحاكم سوف تُكسبهم، بالتأكيد، نسبة جيدة من الأصوات في هذه الانتخابات".

ومن المهم أيضًا أن جورجيا الآن على طريق التكامل الأوروبي باعتبارها دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، فهي لا تريد إفساد العلاقات مع روسيا.

وختم بالقول: "من المؤكد أن المسؤولين الأوروبيين لن تعجبهم هذه القوانين. ومع ذلك، فمن المهم أيضًا أن نفهم ما يقال عن أن أحد الرعاة الرئيسيين لحزب الحلم الجورجي، بيدزينا إيفانيشفيلي، يتمتع بعلاقات وثيقة مع السلطات الروسية. وإذا كانت هذه هي الحال بالفعل، فبهذه الطريقة يضرب الحزب بها عصفورين بحجر واحد. فمن ناحية، تتباطأ عملية التكامل الأوروبي، ولا تتدهور العلاقات مع روسيا بين النخب الحاكمة؛ ومن ناحية أخرى، هناك ذريعة كبيرة لإلقاء اللوم على المسؤولين الأوروبيين في هذا التجميد وتجنب انتقادات الناخبين".

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