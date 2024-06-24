روسيا تختبر درونات "بيرون" المجهزة بصواريخ مضادة للدبابات (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الخبراء الروس أجروا اختبارات جديدة على طائرات "بيرون" المسيّرة المجهّزة بصواريخ مضادة للدبابات.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة:"أجرى الخبراء الروس مؤخرا اختبارات ناجحة على درونات بيرون الروسية الجديدة التي زوّدوها بقاذف للصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وتم إطلاق النار من القاذف عندما كانت الطائرة على الأرض وأثناء تحليقها في الهواء، وتم التحكم عن بعد بالصواريخ التي أطلقت من القاذف".

وأشار البيان إلى أن الخبراء الروس يخططون لإجراء تجارب جديدة على هذه الدرونات بعد تجهيزها برشاشات وقواذف للصواريخ غير الموجهة أيضا.

ونوهت الوزارة إلى أن الميزة الأساسية في درون "بيرون" الروسي هو قدرته على نقل حمولات كبيرة من البضائع إلى الجنود في ساحات المعارك، فالحمولة التي يستطيع نقلها في كل مرة كانت تحتاج إلى 13 طلعة جوية من درونات FPV لنقلها، كما يمكن الاعتماد عليه في عمليات الاستطلاع الجوي وعمليات إجلاء الجرحى من ساحات المعارك.

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وكانت بعض وسائل الإعلام الروسية قد نشرت سابقا مقاطع فيديو لاختبارات درون "بيرون" الروسي الجديد، وظهرت في هذه المقاطع قدرته على حمل شخص والتحليق به في الهواء، الأمر الذي يشير إلى إمكانية استخدام روسيا لهذه الطائرات في المستقبل لنقل الجنود خلال العمليات العسكرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا