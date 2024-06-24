فيدان: لقاء رئيسي الاستخبارات الروسية والأمريكية في تركيا كان تاريخيا

وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقاء مدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز في عام 2022 بـ"التاريخي".

وقال فيدان في حديث لقناة "خبر تورك"، يوم الاثنين، إن "هذا اللقاء كان تاريخيا والنتائج كانت مهمة للغاية، بما في ذلك ما يخص عدم استخدام الأسلحة النووية".

وأضاف: "ربما سيكشفون عن تفاصيله (تفاصيل اللقاء) بعد سنوات".

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يذكر أن الاجتماع بين سيرغي ناريشكين وويليام بيرنز عقد في تركيا يوم 14 نوفمبر 2022 في مقر هيئة الاستخبارات الوطنية التركية بأنقرة.

وعقد الاجتماع على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتفاقم التوترات بين روسيا ودول الغرب.

ونظم الاجتماع بوساطة الاستخبارات التركية التي كان وزير الخارجية التركي الحالي هاكان فيدان رئيسا لها آنذاك.

المصدر: تاس