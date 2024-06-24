فيدان يكشف موعد ومكان اجتماع الرئيسن بوتين وأردوغان المرتقب

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الاثنين إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كازاخستان.

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ووفقا لفيدان يتوقع أردوغان إجراء محادثات مع بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون يومي 3 و4 يوليو في أستانا، وسيشمل جدول أعمال المفاوضات بين الزعيمين الوضع في أوكرانيا.

وقال فيدان في مقابلة مع تلفزيون "خبر تورك": "في الأيام المقبلة، من المحتمل أن يجتمع السيد الرئيس مع السيد بوتين نفسه في كازاخستان".

وذكرت قناة "خبر تورك" التلفزيونية في وقت سابق نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيسين سيبحثان قضايا التعاون الثنائية، ولا سيما بناء مركز للغاز في تركيا.

وسبق أن صرح مصدر في إدارة الرئاسة التركية بأن الموعد المحدد وجدول أعمال المحادثات المخطط لها في أستانا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان قد تظهر في وقت قريب.

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ومن جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه في الكرملين مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن روسيا تبدي اهتماما بمبادرات تركيا، بما في ذلك ما يتعلق بأمن البحر الأسود.

يشار إلى أن العاصمة الكازاخستانية تحتضن قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" يومي 3 و4 يوليو المقبل.

المصدر: نوفوستي