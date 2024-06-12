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الرئاسة التركية تتحدث عن موعد وجدول أعمال للقاء متوقع بين بوتين وأردوغان في دولة ثالثة

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الرئاسة التركية تتحدث عن موعد وجدول أعمال للقاء متوقع بين بوتين وأردوغان في دولة ثالثة
Globallookpress
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان
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صرح مصدر في إدارة الرئاسة التركية بأن الموعد المحدد وجدول أعمال المحادثات المخطط لها في أستانا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان قد تظهر في وقت قريب.

وأشار المصدر في إدارة الرئيس التركي إلى أن القنوات الدبلوماسية ستقوم بهذه الأعمال المتعلقة باللقاء.

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وخلال اللقاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أمس الثلاثاء، تحدث عن إمكانية عقد اجتماع في أوائل يوليو المقبل في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

وأضاف المصدر: "جدول أعمال الرئيس (أردوغان) مزدحم للغاية. اليوم (الأربعاء) سيتوجه إلى إسبانيا، ثم يشارك في اجتماع زعماء مجموعة السبع G7 في إيطاليا".

وأردف: "جدول الزيارات مزدحم. أعتقد أنه في المستقبل القريب ستكون هناك تفاصيل حول موعد وجدول أعمال المحادثات بين رئيسي تركيا وروسيا، وسيتم إنجاز هذا العمل عبر القنوات الدبلوماسية. وسنبلغ وسائل الإعلام والجمهور في الوقت المناسب".

يشار إلى أن العاصمة الكازاخستانية تحتضن قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" يومي 3 و4 يوليو المقبل.

المصدر: نوفوستي

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