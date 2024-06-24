بوتين يوقع قانونا يسهّل آليات حجب المواقع المحظورة في روسيا

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يسهّل على الهيئات المختصة في روسيا عمليات حجب المواقع المحظورة والمواقع التي تظهر كبديل لها.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها وكالة "نوفوستي" فإن القانون الجديد الذي وقعه الرئيس الروسي سيسهل آليات حجب المواقع الإلكترونية التي ظهرت كبديل للمواقع التي تم حظرها في روسيا سابقا، وسيسرع عمليات حجب المواقع المحظورة الجديدة، وسيعطي الهيئة الاتحادية الروسية لرقابة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (Roskomnadzor) إمكانيات أوسع في حظر المواقع التي لا تتناسب مع قوانين الإنترنت في روسيا.

وأشارت الوكالة إلى أن عمليات حجب المواقع الإلكترونية التي ظهرت كبديل للمواقع التي تم حظرها في روسيا سابقا كانت معقدة بعض الشيء، ففي حال اكتشاف موقع جديد ظهر كبديل لموقع محظور كانت المعلومات ترسل أولا إلى وزارة التنمية الرقمية، والتي تقوم بدورها بتصنيفه كنسخة لموقع محظور، ويتم بعدها إرسال القرار إلى صاحب الموقع وإلى هيئة (Roskomnadzor)، وبعد ذلك تقوم الهيئة خلال 24 ساعة بإجراءات حظر الموقع وإجراءات عدم عرض المعلومات المتعلقة به في محركات البحث التي تعمل في روسيا.

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دخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره على المواقع الرسمية للحكومة الروسية، أي من 22 يونيو الجاري.

المصدر: نوفوستي