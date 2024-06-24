إعلام: الهجوم بصواريخ "أتاكمس" على سيفاستوبول سيزيد مخاوف الولايات المتحدة

أشارت وسائل إعلام غربية إلى أن الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول بصواريخ "أتاكمس" والذي أسفر عن مقتل مدنيين، سيزيد المخاوف في واشنطن بشأن السماح باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد روسيا.

وبحسب صحيفة "التلغراف": "لم تعلق أوكرانيا على الوضع، لكن الضربة جددت المخاوف في واشنطن بشأن تخفيف القواعد التي وضعتها لأوكرانيا بشأن استخدام المعدات الأمريكية لضرب أهداف في العمق الروسي".

وكما أشارت الصحيفة فإن أوكرانيا تريد "مزيدا من الحرية" لضرب العمق الروسي، في حين أن واشنطن "تشعر بالقلق من أن يؤدي هذا إلى تصعيد الحرب".

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع في وقت سابق أن قوات كييف حاولت تنفيذ هجوم إرهابي صباح اليوم الأحد، لضرب سيفاستوبول باستخدام 5 صواريخ ATACMS أمريكية مزودة برؤوس حربية عنقودية. وقد أسقط الجيش الروسي 4 منها، فيما سقط واحد منها بعد انفجاره فوق المدينة.

وأسفر الهجوم عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان، وأصيب 144 شخصا، منهم 27 طفلا بجروح متفاوتة الخطورة.

ووفقا للمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا، فإن 5 أطفال جرحى هم في حالة خطيرة، والأطباء يبذلون كل ما بوسعهم من أجل إنقاذ حياتهم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة، إلى جانب السلطات الأوكرانية، مسؤولة عن الضربة الصاروخية المخطط لها والتي نفذتها قوات كييف على سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

المصدر: RT