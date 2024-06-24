لافروف: موسكو لا تجري أي مفاوضات سرية مع أي جهة حول الصراع في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو لا تجري أي "مفاوضات سرية" مع أي جهة لحل النزاع الأوكراني.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية البيلاروسي سيرغي ألينيك، يوم الاثنين: "نحن لا نجري أي مفاوضات سرية مع أي جهة، الغرب يرفض تنظيم المفاوضات على أساس عادل، ناهيك عن حقيقة أن رجلا يدعى زيلينسكي (زعيم النظام في كييف) منع القيادة الأوكرانية بأكملها من التفاوض مع روسيا الاتحادية".

هذا وقد أعربت موسكو منذ بداية الأزمة الروسية عن استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة الأوكرانية، فيما ترفض كييف إطلاق مفاوضات وتسعى بدعم غربي لتحقيق مكاسب عسكرية.

وتواصل القوات الروسية تكبيد قوات كييف خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وكذلك السيطرة على مناطق جديدة وتعزيز مواقعها.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستمرار أن موسكو تريد التفاوض، ولكن يتعين أن نجد من نتفاوض معه، وقال إن أية مفاوضات يجب أن تأخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض ومطالب روسيا الأمنية.

كما شدد بوتين على أن موسكو لا تطلب المساعدة من أحد لإتمام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشددا على أن مقترح روسيا للسلام لن يدوم إلى الأبد وسيتغير وفقا للوضع.

المصدر: RT