بوتين: شروطنا للسلام في أوكرانيا لن تدوم إلى الأبد وستتغير وفقا للوضع

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لا تطلب المساعدة من أحد لإتمام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشددا على أن مقترح روسيا للسلام لن يدوم إلى الأبد وسيتغير وفقا للوضع.

وأشار بوتين إلى أن المكان الذي ستجري فيه المفاوضات بشأن أوكرانيا ليس مهما، وأكد أن من الممكن أن تجرى المفاوضات بشأن أوكرانيا حتى من الغد لكن روسيا ستنطلق من الوضع الراهن، والمقترحات الروسية مطروحة على الطاولة.

وأضاف أن رد فعل الغرب على مبادراته للسلام كان متوقعا، لكن الساسة العقلاء سيفكرون فيها إذا كانوا يريدون إنهاء الصراع في وسط أوروبا.

وقال بوتين: "بالنسبة لرد فعل شركائنا الغربيين، كنت أتوقع بالضبط رد الفعل هذا في المرحلة الأولى. ماذا سيحدث لاحقا؟ الزمن سوف يكشف".

وتابع: "كل شيء يعتمد على كيفية تغير الوضع على الأرض، وأعتقد أن بعض السياسيين العقلاء سيظلون يفكرون فيما إذا كانت المقترحات التي قدمتها واقعية وموضوعية ومتسقة مع مصالح الأطراف المتعاقدة وأوروبا برمتها. إننا نريد حقا إنهاء الصراع في وسط أوروبا".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن نظام كييف ليس مهتما بإجراء انتخابات وفقا للدستور الأوكراني وسيؤخر وقف إطلاق النار إلى الأبد.

وأضاف: "عموما لا أحب التعليق على تصريحات أي شخص، خاصة الأطراف الثانية أو الثالثة، لكن في هذه الحالة ما زلت لا أستطيع مقاومة القول إنه إذا كانت المفاوضات مرتبطة بانسحاب قواتنا، وهو ما يحلم به نظام كييف، فإن هذا لن يحدث أبدا، لأن نظام كييف لا يريد ترك السلطة ولا يريد إجراء انتخابات عادية وفقا لدستور أوكرانيا".

وجاءت تصريحات وتين تعليقا على كلام وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الذي أجاب ردا على سؤال حول سبب عدم إجراء أوكرانيا انتخابات لانتخاب زعيم شرعي: "يجب على روسيا أن تسحب قواتها".

المصدر: RT