روسيا تكشف عن رادار جديد بعيد المدى بمواصفات متميزة

كشفت شركة Ruselectronics الروسية خلال فعاليات معرض IMDS-2024 الدولي للدفاع البحري عن رادار جديد بعيد المدى.

وتبعا للخبراء في الشركة فإن الرادار الذي تم الكشف عنه في المعرض هو نسخة تصديرية جديدة من رادارات ChVA-001-04RP-E، ويتفوق عل نظائره الأجنبية، فنطاق تردداته أوسع، كما يحتاج لعدد أقل من الهوائيات، وحجمه ووزنه أقل من الرادارات الأجنبية من نفس الفئة، وتكلفة إنتاجه أقل بكثير أيضا.

وأشار الخبراء إلى أن الرادار الجديد يستهلك القليل من الطاقة، ويمكن تثبيته على مختلف أنواع السفن أو المركبات البرية، وعمليات نقله وتثبيته في مكان جديد سهلة نسبيا، إذ يمكن للفنيين تفكيك المعدات وتركبها وتجهيزها للعمل في غضون ست ساعات فقط.

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يعمل الرادار بترددات تتراوح ما بين 300 ميغاهيرتز و18 غيغاهيرتز، ويؤمن الهوائي المتحرك الموجود فيه مراقبة ورصد الأهداف في قطاع 360 درجة.

وتقام فعاليات معرض IMDS-2024 الدولي للدفاع البحري في مجمع "جزيرة الحصون" العسكري بمدينة كرونشتادت بالقرب من بطرسبورغ، في الفترة ما بين 19 و23 يونيو الجاري.

المصدر: سلاح روسيا