البنتاغون يعرب عن قلقه من التعاون في مجال الفضاء بين روسيا وكوريا الشمالية والصين وإيران

قال رئيس القوات الفضائية في البنتاغون، الجنرال ستيفن وايتنغ، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء احتمال زيادة التعاون في صناعة الفضاء بين روسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية.

وزعم وايتنغ، في ندوة عبر الفيديو بمعهد ميتشل الأمريكي لدراسات الفضاء، أن روسيا الاتحادية تواجه صعوبات في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مما دفع موسكو للبحث عن حلفاء.

وقال: "يبدو أنهم (الروس) ذهبوا إلى هذه البلدان التي ذكرتها بحثا عن المساعدة، وربما هم الآن على استعداد لتشارك (التطورات التقنية) أو التعاون معها بشكل أكبر في هذا المجال وهذا بالطبع يقلقنا".

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق أيضا بشأن برنامج الفضاء الكوري الشمالي.

وأضاف رئيس القوات الفضائية في البنتاغون أنه "يبدو أن التعاون الفضائي ينمو بين هذه الدول الأربع، على الأقل على أساس ثنائي ... ونحن نراقب ذلك عن كثب".

المصدر: تاس