كيم يؤكد لبوتين استعداده للعمل على "خطة لـ100 سنة"

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال زيارته إلى روسيا استعداده للعمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبناء علاقات استراتيجية بين البلدين لتحقيق العدالة الدولية.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن كيم جون أون أعرب لنظيره الروسي عن استعداده للعمل على "خطة لـ100 سنة" لبناء علاقات قوية ومستقرة طويلة الأمد والدفاع عن "عدالة دولية حقيقية".

ووصفت الوكالة الكورية الشمالية اللقاء بين الزعيمين أمس الأربعاء في الشرق الأقصى الروسي، بأنه "لحظة تاريخية في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتصدي للإمبريالية العالمية والدفاع عن الاستقلالية".

وأشارت إلى أن العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية اجتازت كل الاختبارات والصعوبات على مدى زمن طويل.

وأكد كيم أن العلاقات مع روسيا تمثل "الأولوية الأولى" بالنسبة لبلاده.

وفي مستهل الاجتماع الذي عقده بوتين وكيم في مطار "فوستوشني" الفضائي بمقاطعة آمور في شرق روسيا، أشار بوتين إلى أن اللقاء يجري "في وقت خاص"، حيث احتفلت كوريا الشمالية مؤخرا بالذكرى الـ75 لتأسيسها، مشيرا إلى أن الاتحاد السوفيتي كان أول دولة اعترفت بكوريا الشمالية.

كما وصف بوتين الذكرى الـ70 لانتصار بيونغ يانغ في الحرب الكورية بأنها "تاريخ مشهود"، وأشار إلى أن الاتحاد السوفيتي قدم المساعدة من أجل تحقيق هذا النصر.

المصدر: تاس