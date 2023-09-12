كيم جونغ أون: العلاقات مع موسكو تحظى بالأولوية لدى بيونغ يانغ

أعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أن رحلته إلى روسيا تشير إلى أن العلاقات مع موسكو تحظى بالأولوية لدى بيونغ يانغ.

وقالت وكالة "يونهاب": "قال كيم جونغ أون إن الرحلة إلى روسيا هي "دليل واضح" على أن كوريا الشمالية تعطي الأولوية للعلاقات مع روسيا".

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ووصل صباح أمس الثلاثاء كيم جونغ أون إلى روسيا بالقطار، وكان في استقباله وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف وعدد من المسؤولين الروس.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستواصل تعزيز علاقات الصداقة مع كوريا الشمالية.

المصدر: نوفوستي