الولايات المتحدة تراقب عن كثب زيارة كيم جونغ أون إلى روسيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن واشنطن ستراقب عن كثب زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا، واعتمادا على نتائجها، قد يتم فرض عقوبات جديدة.

وقال ميلر: "سنراقب نتائج هذا الاجتماع عن كثب. أود أن أذكر البلدين بأن إرسال كوريا الشمالية أي أسلحة إلى روسيا سيعتبر انتهاكا مباشرا لقرارات مجلس الأمن الدولي".

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وأكد أن الولايات المتحدة "ستواصل فرض عقوباتها الخاصة ولن تتردد في فرض عقوبات جديدة".

وأشار إلى أن القرار النهائي بشأن من ستفرض عليه العقوبات، سيتم اتخاذه اعتمادا على نتائج المفاوضات بين روسيا وكوريا الشمالية.

وأعلن الكرملين في وقت سابق من اليوم عن زيارة وشيكة للزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا خلال الأيام المقبلة بدعوة من الرئيس الروسي.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا ستواصل تعزيز علاقات الصداقة مع كوريا الشمالية.

المصدر: تاس