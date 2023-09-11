 
مباشر

الكرملين يعلن عن زيارة وشيكة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا

أخبار العالم

الكرملين يعلن عن زيارة وشيكة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا
Telegram
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والكوري الشمالي كيم جونغ أون (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w0v7

أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين عن زيارة وشيكة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال الأيام المقبلة بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

إقرأ المزيد
العاهل البريطاني يهنئ كيم جونغ أون بيوم تأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
العاهل البريطاني يهنئ كيم جونغ أون بيوم تأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

وجاء في بيان الخدمة الصحفية للكرملين: "بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقوم رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون بزيارة رسمية إلى روسيا خلال الأيام المقبلة".

وكانت المرة الأخيرة التي زار فيها كيم جونغ أون روسيا في أبريل من عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك بالقطار، وعقد لقاءا مع الرئيس بوتين في حرم جامعة الشرق الأقصى الفدرالية على جزيرة "روسكي".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا