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العاهل البريطاني يهنئ كيم جونغ أون بيوم تأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

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العاهل البريطاني يهنئ كيم جونغ أون بيوم تأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
AP
العاهل البريطاني تشارلز الثالث
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أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن العاهل البريطاني تشارلز الثالث هنأ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

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ونقلت الوكالة عن تهنئة العاهل البريطاني التي وصلت في 9 سبتمبر الجاري: "أتمنى لشعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذي يحتفل بيوم تأسيس بلاده، مستقبلا مشرقا".

وتلقى كيم جونغ أون التهانئ أيضا من زعماء الجزائر وموزمبيق والكونغو والسنغال وسيشيل وناميبيا وبنغلاديش وأذربيجان وتركمانستان وطاجيكستان ونيبال وسنغافورة والفلبين وتايلاند والبحرين وبيلاروس وروسيا والصين.

وتم تأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في 9 سبتمبر عام 1948، ويتم الاحتفال بهذا التاريخ في البلاد كل عام باعتباره عطلة رسمية.

المصدر: نوفوستي

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