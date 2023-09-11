رصد قطار يزعم أنه تابع لكيم جونغ أون بالقرب من الحدود مع روسيا

رصد قطار أخضر بحواف صفراء يشبه قطارا استخدمه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال رحلاته الخارجية السابقة، في محطة على الجانب الكوري الشمالي من الحدود مع روسيا اليوم الاثنين.

وأكدت روسيا وكوريا الشمالية اليوم الاثنين أن كيم جونغ أون سيزور روسيا قريبا لعقد الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت الخدمة الصحفية للكرملين عن زيارة وشيكة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال الأيام المقبلة بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن الزعيمين سيجتمعان دون تحديد المكان والزمان.

وذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية نقلا عن مصادر حكومية لم تحددها، أن قطار كيم جونغ أون غادر على الأرجح العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ مساء الأحد، وأن اجتماع كيم وبوتين من المحتمل أن يجري يوم الثلاثاء.

المصدر: AP



