اللقطات الأولى لوصول زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا (فيديو)

وصل صباح اليوم رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا بالقطار، وكان في استقباله وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف وعدد من المسؤولين الكوريين.

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التقطت عدسات المصورين مشهد خروجه من القطار، حيث كان في استقباله أحد المسؤولين الروس، ونشر مقطع الفيديو الصحفي المختص بشؤون الكرملين بافيل زاروبين.

وكانت الخدمة الصحفية للكرملين قد أعلنت يوم أمس الاثنين عن زيارة رسمية وشيكة للزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: RT