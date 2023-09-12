 
مباشر
عاجل
اللقطات الأولى لوصول زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا (فيديو)

اللقطات الأولى لوصول زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا (فيديو)

أخبار العالم

اللقطات الأولى لوصول زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا (فيديو)
Globallookpress KCNAXinHua
رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w15h

وصل صباح اليوم رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا بالقطار، وكان في استقباله وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف وعدد من المسؤولين الكوريين.

إقرأ المزيد
الكرملين يعلن عن زيارة وشيكة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا
الكرملين يعلن عن زيارة وشيكة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا

التقطت عدسات المصورين مشهد خروجه من القطار، حيث كان في استقباله أحد المسؤولين الروس، ونشر مقطع الفيديو الصحفي المختص بشؤون الكرملين بافيل زاروبين.

وكانت الخدمة الصحفية للكرملين قد أعلنت يوم أمس الاثنين عن زيارة رسمية وشيكة للزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"