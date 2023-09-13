كيم جونغ أون يزور روسيا بصحبة شقيقته

ترافق زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في زيارته إلى روسيا شقيقته ونائبة رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري كيم يو جونغ.

وقد ظهرت كيم يو جونغ في حفل عشاء أقامه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شرف ضيفه الكوري الشمالي، إلا أنها لم تشارك في المحادثات. ونشرت وكالة التلغراف المركزية في كوريا الشمالية صورتها من قبل.

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وعند مغادرة كيم جونغ أون من كوريا الشمالية، شوهدت كيم يو جونغ تقف بجوار المصورين، ولكن بشكل منفصل عن صف المسؤولين المغادرين إلى روسيا. كما أنها لم تظهر في صورة وصول قطار كيم جونغ أون المدرع إلى محطة خاسان الحدودية في روسيا. ولم يتضح بعد ما إذا كانت قد وصلت إلى روسيا في القطار مع شقيقها.

كما لم يتم إدراج اسمها ضمن المشاركين في المحادثات الروسية الكورية اليوم الأربعاء، لكنها رافقت زعيم كوريا الشمالية عندما زار مبنى الاختبارات ووقع في سجل الزوار في قاعدة "فوستوشني" الفضائية، وكذلك خلال حفل العشاء عقب المحادثات.

المصدر: RT