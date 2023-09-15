"روس كوسموس" على استعداد لإطلاق رائد فضاء كوري شمالي

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية عن استعدادها لتنظيم رحلة فضائية لرائد فضاء من كوريا الشمالية، لكن القرار النهائي بهذا الصدد يعود لبيونغ يانغ.

وقال المدير العام لـ"روس كوسموس" يوري بوريسوف، خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "اقترحت إمكانية تدريبنا وإطلاقنا لرائد فضاء كوري في حال الضرورة، لكن هذا السؤال يجب توجيهه إلى الجانب الكوري وليس إلينا".

إقرأ المزيد

وأضاف أن تفاصيل برنامج التعاون في الفضاء بين روسيا وكوريا الشمالية، لم تناقش خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مشيرا إلى أن مثل هذه المسائل تناقش عادة في إطار اللجنة الحكومية المشتركة.

وكان الرئيس بوتين قد التقى بالزعيم الكوري الشمالي في مطار "فوستوتشني" الفضائي في مقاطعة آمور بالشرق الأقصى الروسي.

وبحث الزعيمان من بين قضايا أخرى إمكانية إرسال رائد فضاء كوري شمالي إلى الفضاء، حسبما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

المصدر: نوفوستي