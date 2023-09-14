بوتين وكيم جونغ أون بحثا التعاون الفضائي وإمكانية إرسال رائد كوري شمالي إلى الفضاء

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون خلال المحادثات التي جرت بينهما الأربعاء 13 سبتمبر التعاون في مجال الفضاء.

و في خضم المحادثات تم التطرق لإمكانية إرسال رائد كوري شمالي إلى الفضاء.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين "دميتري بيسكوف" في حديث أدلى به للصحفيين على متن الطائرة:" قد بحثنا هذه المسألة وقلنا إنه يمكن إعداد وإرسال رائد كوري شمالي إلى الفضاء إذا كانت هناك رغبة في ذلك من الجانب الكوري الشمالي". وبحسب بيسكوف فإن الجانبين بحثا كذلك سبل التعاون في مجال الطب والصناعة. بالإضافة إلى أنهما تبادلا الآراء حول الأجندة الدولية، بما في ذلك الوضع في شبه الجزيرة الكورية

يذكر أن الرائدة البيلاروسية "مارينا فاسيليفسكايا" تتلقى في الوقت الراهن دورة تدريبية في مركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء. وسيتم إرسالها إلى المحطة الفضائية الدولية في مارس عام 2024 على متن مركبة " سويوز إم إس – 25"

المصدر: تاس