دعا رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لإزاحة أورسولا فون دير لاين عن رئاسة المفوضية الأوروبية، واصفا السنوات الخمس التي أمضتها في هذا المنصب بالأسوأ في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

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وردا على سؤال صحفي حول أسباب معارضته تعيين فون دير لاين لولاية ثانية أجاب أوربان: "بسبب فعاليتها المنخفضة".

وأضاف في حديث لمجموعة Funke الإعلامية الألمانية: "يعد التحول "الأخضر" إدارة فاشلة بالكامل، ولا تحل حزمة الهجرة المشاكل القائمة. تحتاج أوروبا إلى قيادة أكثر فعالية، وهناك العديد من الساسة الموهوبين الذين يمكنهم القيام بذلك".

وعبر عن ثقته بأن "السنوات الخمس الماضية كانت ربما الأسوأ في تاريخ الاتحاد الأوروبي وكانت نجاحات المفوضية الأوروبية ونخبة بروكسل ضعيفة".

وذكر أن انتخابات البرلمان الأوروبي أظهرت أن المواطنين يريدون التغيير في بروكسل "لكن السلطة سيحافظ عليها الائتلاف الحاكم نفسه.. لا يسرني ما يحدث حاليا".

وتابع: "نواجه مشكلة هيكلية".

وتم في 7 مارس الماضي ترشيح أورسولا فون دير لاين لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية في مؤتمر حزب الشعب الأوروبي في بوخارست. ووفقا للوثائق الأساسية للاتحاد الأوروبي، يتم تعيين رئيس المفوضية الأوروبية بقرار من قادة الاتحاد وتتم الموافقة عليه أثناء التصويت السري في البرلمان الأوروبي. ويجب أن تكون أغلبية الأصوات لصالح المرشح.

المصدر: تاس