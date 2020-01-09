تسلسل الأحداث بعد القصف الصاروخي الإيراني لقاعدة "عين الأسد"

بعد أن قصف الحرس الثوري الإيراني بالصواريخ قاعدة "عين الأسد" حيث تتمركز القوات الأمريكية في العراق، توالت ردود الفعل في المنطقة والعالم.

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ويأتي القصف الصاروخي الإيراني ضد القوات الأمريكية، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.

الرئيس الأمريكي يبحث مع أمير قطر الوضع في العراق وإيران

انتهاء اجتماع ترامب مع وزيري الدفاع والخارجية ورئيس هيئة الأركان

البيت الأبيض: ترامب لن يلقي كلمة بخصوص القصف الصاروخي الإيراني على القوات الأمريكية في العراق

ترامب: نجري تقييما للخسائر في قاعدة "عين الأسد"

الرئيس الأمريكي يبحث مع أمير قطر الوضع في العراق وإيران

إدارة الطيران الأمريكية تحظر التحليق فوق العراق وإيران

- وكالة فارس: الحرس الثوري الإيراني استخدم صواريخ فاتح 313 التي يصل مداها 500 كم في استهداف القواعد الأمريكية في العراق.

بيان البنتاغون حول القصف الإيراني - "المتحدثة باسم البنتاغون: "في حوالي الساعة 17،30 بتوقيت الولايات المتحدة الشرقي بتاريخ 1/7، أطلقت إيران ما لا يقل عن عشرة صواريخ باليستية ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق. من الواضح أن هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت على الأقل قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان عسكريين أمريكين وأفرادا من قوات التحالف في عين الأسد واربيل.. نحن نعمل على تقييم الأضرار الأولية للمعركة. في الأيام الأخيرة واستجابة للتهديدات والإجراءات الإيرانية، اتخذت وزارة الدفاع جميع التدابير المناسبة لحماية موظفينا وشركائنا.. كانت هذه القواعد في حالة تأهب قصوى بسبب دلائل على أن النظام الإيراني يخطط لمهاجمة قواتنا ومصالحنا في المنطقة.. أثناء قيامنا بتقييم الموقف وردنا، سنتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية والدفاع عن أفراد الولايات المتحدة والشركاء والحلفاء في المنطقة"»

- مقاتلات إيرانية تنطلق ردا على انطلاق مقاتلات أمريكية من قاعدة عسكرية في الإمارات نحو إيران.

- قائد في الحرس الثوري الإيراني: على ترامب أن يفكر بمصير جنوده وألا يضعهم في مرمى نيراننا على بعد آلاف الكيلومترات من الولايات المتحدة.

- وكالة أنباء الحرس الثوري: مقاتلات إيرانية تدخل الأجواء العراقية.

- المروحيات الأمريكية تحلق في سماء أربيل.

- ظريف: إيران لا تسعى إلى الحرب وتصعيد التوتر، لكنها ستدافع عن نفسها ضد أي هجوم.

- ظريف: قصفنا القاعدة التي استخدمت لقصف مواطنينا.

- ترامب: كل شيء على ما يرام.. صواريخ أطلقت من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق لدينا أقوى جيش ومجهز تجهيزا جيدا في أي مكان في العالم، إلى حد بعيد! سأدلي ببيان صباح الغد.

مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني: أي رد أمريكي على استهداف إيران الصاروخي لأهداف أمريكية في العراق قد يؤدي إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط.

إدارة الطيران الأمريكية تحظر التحليق فوق العراق وإيران.

الحرس الثوري الإيراني: أوقعنا أضرارا كبيرة في "عين الأسد" رغم محاولة الأمريكيين إخفاء الحقائق

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المصدر: وكالات